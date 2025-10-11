Grassina-Lastrigiana | contano solo i tre punti
Come accaduto nelle ultime tre stagioni, la Federazione ha deciso di anticipare al sabato alcune partite per avere a disposizione le terne arbitrali sia per le gare del sabato che per quelle della domenica. Questa decisione sarà in vigore fino al 15 marzo 2026, data della quintultima di ritorno. Quandi oggi, nel girone B, si gioca Grassina-Lastrigiana (arbitro: Marchi di Siena), valida per la 5ª giornata, in programma alle ore 15. Una sfida che sugli spalti del ’Pazzagli’ richiamerà più spettatori del solito per questo classico derby che promette spettacolo, con il Grassina di Marco Cellini, reduce da uno strepitoso successo ottenuto sul campo ostico della Colligiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
