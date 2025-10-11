Grandissimo cordoglio per la scomparsa di Alberto Gianoli | lunedì i funerali

Grandissimo cordoglio e profonda commozione a Sondrio per l'improvvisa scomparsa di Alberto Gianoli, giornalista, insegnante di religione e catechista, trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventina. A soli 40 anni, se n’è andato un punto di riferimento per la comunità cattolica e per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

