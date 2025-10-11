Grandissimo cordoglio per la scomparsa di Alberto Gianoli | lunedì i funerali

Sondriotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandissimo cordoglio e profonda commozione a Sondrio per l'improvvisa scomparsa di Alberto Gianoli, giornalista, insegnante di religione e catechista, trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventina. A soli 40 anni, se n’è andato un punto di riferimento per la comunità cattolica e per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandissimo - cordoglio

Shoah: Casellati, 'voce e coraggio Sed esempio da custodire' - Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla comunità ebraica per la scomparsa di Alberto Sed, testimone oculare e vittima di uno delle tragedie più grandi del Novecento, la ... Lo riporta iltempo.it

grandissimo cordoglio scomparsa albertoIl cordoglio del presidente della Provincia di Viterbo per la scomparsa di Massimo Ferretti - NewTuscia – VITERBO – Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera amministrazione provinciale, i più sinceri sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Massimo Ferretti, geometra della Provincia di ... Scrive newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Grandissimo Cordoglio Scomparsa Alberto