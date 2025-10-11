Grandinata del 2023 | in arrivo i contribuiti alle famiglie

Ulteriori contributi per i danni delle violente grandinate dell'estate 2023. Buone notizie per i cittadini che due anni fa hanno subito dei danni a causa del maltempo che tra il mese di luglio e agosto del 2023 ha colpito anche il territorio di Vigonza. C'è tempo, infatti, fino al prossimo 7. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Grandinata del 2023: "In arrivo i contributi a favore di cittadini e attività produttive colpite"

Meteo, improvvisa grandinata a Napoli: in arrivo i ‘temporali di calore’ su tutta la penisola | VIDEO

Grandinata del 2023: in arrivo i contribuiti alle famiglie - I cittadini di Vigonza che nell'estate di due anni fa hanno patito danni ingenti per il fortunale che ha imperversato sul territorio hanno tempo fino al prossimo 7 novembre per presentare le nuove dom ... Si legge su padovaoggi.it

Maltempo 2023, in arrivo quasi 70mila euro per San Donato e Peschiera - I fondi regionali serviranno a interventi di ripristino e messa in sicurezza dopo i danni provocati dall’ondata di temporali dell’estate di due anni fa ... Secondo 7giorni.info