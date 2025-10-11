Grande Fratello Simona Ventura | Ecco Quanto Guadagna!
Scopri l’incredibile cifra che Simona Ventura potrebbe incassare come conduttrice del Grande Fratello. Cachet, indiscrezioni e curiosità sui compensi. È la notizia che scuote il mondo del piccolo schermo: per la prima volta, il timone del Grande Fratello passa a Simona Ventura. Una mossa audace da parte di Mediaset, che punta tutto su una professionista dal carisma esplosivo e una lunga storia con i reality. Dopo anni passati tra Isola dei Famosi, studi televisivi e momenti cult, Super Simo è pronta a far rivivere al pubblico l’emozione delle prime edizioni del GF. Ma il vero interrogativo che impazza tra i fan è uno solo: quanto guadagna la Ventura per condurre lo show più spiato d’Italia? La cifra, come sempre, non è stata ufficializzata, ma i rumors nel backstage televisivo sono già esplosivi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
