Grande Fratello scontro furioso tra Omer e Jonas | Ti faccio vedere chi è l’uomo! la regia interviene

Lite accesa al Grande Fratello tra Omer e Jonas dopo il ritiro di Anita Mazzotta. Parole grosse e urla in salotto, poi la regia censura la scena per evitare il peggio. L'uscita di Anita Mazzotta nella Casa del Grande Fratello ha scatenato un vero terremoto emotivo tra i concorrenti. Gli equilibri, già fragili dopo il suo improvviso ritiro, si sono definitivamente incrinati nelle ultime ore, quando Omer Elomari e Jonas Pepe sono quasi arrivati alle mani. Matteo separa Omer e Jonas Secondo quanto emerso dai pochi frammenti trasmessi in diretta, la tensione è esplosa durante una discussione particolarmente accesa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, scontro furioso tra Omer e Jonas: “Ti faccio vedere chi è l’uomo!” la regia interviene

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di #GrandeFratello per motivi familiari. - X Vai su X

L'ex vincitore del Grande Fratello 2010 rinviato a giudizio a Sulmona dopo una condanna per percosse all'ex compagna - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, ore di riflessione: il reality cambia (già) pelle dopo il flop. E nella casa scoppia il caos - Il reality di Canale 5 continua a far discutere: tra confessioni forti, attrazioni inaspettate e nuove alleanze, la Casa non ha conosciuto un attimo di tregua. Come scrive libero.it

Lite furiosa al Grande Fratello, volano lacrime e parole pesanti: ecco cosa è successo - Scontro durissimo al Grande Fratello: Grazia perde la calma dopo una frase di Domenico e scoppia in lacrime. Riporta rds.it