Grande Fratello rissa sfiorata tra Omer e Jonas dopo l’uscita di Anita | ‘Fammi vedere che uomo sei’

Clima teso nella casa del Grande Fratello. Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello: tra Omer Elomari e Jonas Pepe è quasi scoppiata una rissa durante la serata di sabato. Il motivo? Un episodio banale — una pizza nel forno — che però ha fatto esplodere la tensione accumulata dopo l'improvvisa uscita di Anita Mazzotta per "motivi familiari". La regia ha censurato il momento dello scontro, ma i microfoni hanno catturato le urla provenienti dalla cucina: "Vuoi fare l'uomo? Fammi vedere che uomo sei!", ha urlato Omer contro Jonas. Tutto per una pizza: Omer perde la calma. Secondo quanto riportato dai telespettatori più attenti, la lite è scoppiata quando Jonas avrebbe tentato di aprire il forno mentre Omer stava controllando la pizza che aveva preparato.

