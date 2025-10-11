Grande Fratello rissa sfiorata tra Omer e Jonas dopo il ritiro di Anita

La Casa del Grande Fratello è diventata una polveriera. Dopo il ritiro improvviso di Anita Mazzotta, l’equilibrio tra i concorrenti sembra essersi definitivamente incrinato. Nelle ultime ore, la tensione è esplosa in modo incontrollato, con Omer e Jonas che hanno sfiorato la rissa, arrivando a un passo dallo scontro fisico. La lite nata dalle nomination. Tutto è partito da una nomination. Durante l’ultima puntata, Jonas aveva scelto di nominare Omer, motivando la sua decisione con toni pacati ma profondi. Tuttavia, quelle parole sembrano aver ferito l’orgoglio di Omer, che nella giornata successiva ha reagito con rabbia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas dopo il ritiro di Anita

In questa notizia si parla di: grande - fratello

