Grande Fratello | piovono polemiche tra gieffine cosa emerge

Grande Fratello Nip 2025: polemiche tra due gieffine, cosa emerge dalle parole di Donatella. L’edizione 2025 del Grande Fratello Nip, condotta da Simona Ventura, continua a far parlare di sé non solo per le dinamiche all’interno della Casa, ma anche per le polemiche generate dai comportamenti dei concorrenti. In queste ore, a finire al centro delle critiche è Francesca, diciannovenne torinese entrata nel reality da poche settimane. Leggi anche Tale e Quale Show: ecco la classifica e la vincitrice della puntata del 10 ottobre Nelle ultime ore in Casa Francesca ha raccontato a Ivana cosa sta accadendo e come sta vivendo questa esperienza: “Mi sono sentita esclusa” dice, per poi aggiungere “Hanno frainteso alcune mie frasi, credevano le provocassi”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

