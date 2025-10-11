Grande Fratello Anita Mazzotta lascia la Casa | ecco cosa ha spinto la concorrente a uscire

Tra le protagoniste più amate, Anita ha lasciato il reality condotto da Simona Ventura per motivi familiari. Secondo il nuovo spirito del Grande Fratello non potrebbe essere riammessa in Casa. Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello. La notizia è stata ufficializzata dalla produzione del reality show condotto da Simona Ventura, attraverso un comunicato pubblicato sul sito e sui canali social ufficiali del programma. La concorrente, una delle più apprezzate di questa prima fase del gioco, ha deciso di abbandonare il programma per motivi familiari, come specificato dalla stessa produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta lascia la Casa: ecco cosa ha spinto la concorrente a uscire

