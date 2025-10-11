Grande Fratello Anita Mazzotta lascia la Casa | comunicato ufficiale e motivi

Colpo di scena al Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta  è la prima concorrente a lasciare la Casa più spiata d’Italia. La notizia è stata confermata dal comunicato ufficiale diffuso dai canali social del programma nella giornata di sabato 11 ottobre. Un’uscita improvvisa che ha sorpreso sia i coinquilini che il pubblico, rimasto senza parole di fronte a una decisione che, a quanto pare, sarebbe legata a motivi personali e familiari molto delicati. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello su Anita Mazzotta. Il messaggio diffuso sull’account Instagram del reality, poco prima delle 15:00, recitava: “ Comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

