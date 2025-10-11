Grande Fratello Anita Mazzotta ha abbandonato la casa | cos' è successo

Anita Mazzotta ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Oggi, sabato 11 ottobre, i canali ufficiali del reality show di Canale 5 hanno diffuso la notizia svelando il motivo per cui la concorrente ha deciso di lasciare la casa, almeno per il momento. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip 2025 cancellato: Alfonso Signorini Rischia il Posto!

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di #GrandeFratello per motivi familiari. - X Vai su X

L'ex vincitore del Grande Fratello 2010 rinviato a giudizio a Sulmona dopo una condanna per percosse all'ex compagna - facebook.com Vai su Facebook

Perché Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello: il colpo di scena e i motivi dell'abbandono - La notizia è stata data sui canali social del programma, dando la motivazione senza ... Come scrive ilmattino.it

Anita Mazzotta: chi è la mamma e perché ha lasciato davvero il Grande Fratello - L'uscita improvvisa di Anita Mazzotta per motivi familiari dalla Casa del GF ha spiazzato. Secondo libero.it