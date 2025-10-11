Grande Fratello Anita Mazzotta ha abbandonato la casa | cosa è successo

(Adnkronos) – Anita Mazzotta ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Oggi, sabato 11 ottobre, i canali ufficiali del reality show di Canale 5 hanno diffuso la notizia svelando il motivo per cui la concorrente ha deciso di lasciare la casa, almeno per il momento. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Grande Fratello, Anita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

