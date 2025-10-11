Grande Fratello Anita lascia per sempre la casa | l’annuncio
Roma, 11 ottobre 2025 – Primo addio ufficiale al Grande Fratello 2025. La comunicazione è arrivata ai telespettatori dalla produzione del reality show di Canale 5. Una comunicazione come di consueto laconica e che non è stata chiarita: " Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di Grande Fratello per motivi familiari”. Grande Fratello: nominati, montepremi e polemiche della seconda puntata Cosa è successo? Ancora non c’è stata alcuna spiegazione e probabilmente sarà la conduttrice Simona Ventura a raccontare i motivi dell’abbandono del Grande Fratello da parte di Anita Mazzotta. Quello che è trapelato nelle ultime ore è che la concorrente sarebbe stata avvisata all’interno del Confessionale di un grave episodio che ha colpito la sua famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
