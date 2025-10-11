Grande Fratello 2025 rissa sfiorata tra Jonas e Omer | la regia censura

Dopo l’abbandono dal Grande Fratello 2025 di Anita Mazzotta per motivi familiari, il clima fra i concorrenti è diventato sempre più teso, fino a sfiorare la rissa. Al centro dello scontro, Jonas Pepe e Omer Elomari, protagonisti di un acceso confronto che ha costretto la regia del reality a cambiare inquadratura per evitare che il pubblico assistesse in diretta al litigio. Le immagini, tuttavia, sono finite sui social, dove la scena è già diventata virale. Grande Fratello 2025: il clima teso dopo l’uscita di Anita Mazzotta. L’uscita improvvisa di Anita Mazzotta ha inevitabilmente destabilizzato gli equilibri interni alla Casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

