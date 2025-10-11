Grande Fratello 2025 Omer Elomari isolato | scoppia la polemica
Clima teso all’interno della Casa del Grande Fratello. Atteggiamenti piuttosto duri nei confronti del concorrente Omer Elomari, che sembra essere stato gradualmente escluso dal gruppo. Su X (ex Twitter) circolano decine di video e immagini che mostrano il giovane siriano isolato, intento a mangiare o a sedersi da solo. Una situazione che ha acceso il dibattito sui social e diviso l’opinione pubblica. Omer Elomari isolato al Grande Fratello: le immagini che fanno discutere. La scintilla è partita dai social, dove centinaia di fan del Grande Fratello hanno condiviso clip che mostrano Omer Elomari escluso dalle conversazioni e spesso lasciato solo durante i momenti di gruppo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
