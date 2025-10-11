Grande festa per nonna Nena che taglia lo straordinario traguardo dei 100 anni

TORRE SANTA SUSANNA - Ieri, venerdì 10 ottobre, è stata una giornata da ricordare per la comunità di Torre Santa Susanna. Filomena Scazzi, affettuosamente nota come Nena, zia del carabiniere Cosimo Miccoli (Medaglia D'Oro al valor militare alla memoria) ha tagliato lo straordinario traguardo dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

