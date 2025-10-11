Gonzalo Oliveira aveva detto di aver baciato una donna | non è creduto squalificato 4 anni per doping

Il tennista venezuelano Gonzalo Oliveira è stato squalificato quattro anni per doping: trovato positivo alla metanfetamina, aveva chiamato a testimoniare una donna per convincere il tribunale dell'ITIA che la sostanza proibita era arrivata nel suo corpo tramite la saliva di un bacio. Una versione dei fatti non ritenuta credibile né dimostrabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

