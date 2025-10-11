Golf Schauffele raggiunge Greyserman in vetta ad un round dal termine del Baycurrent Classic
I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nipponico organizzato in coabitazione con il Japan Tour che fino alla scorsa stagione era conosciuto come Zozo Championship. A 18 buche dalla conclusione si preannuncia un duello statunitense. In vetta con lo score di -12 (201 colpi) troviamo infatti gli americani Max Greyserman e Xander Schauffele. Quest’ultimo raggiunge al comando il connazionale grazie ad un solido giro da -4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - schauffele
Qualifica Ragazzi a Squadre U18 al Golf Salsomaggiore Terme. I giovani saranno i protagonisti a Salsomaggiore Terme dove nei giorni 27 e 28 settembre si disputa il Torneo di Qualifica Ragazzi Under 18 a squadre, in cui saranno in palio cinque posti per il Vai su Facebook
Golf, Schauffele raggiunge Greyserman in vetta ad un round dal termine del Baycurrent Classic - I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Si legge su oasport.it
Golf, Greyserman irrompe al comando del Baycurrent Classic a metà gara - I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Secondo oasport.it