golf schauffele raggiunge greyserman in vetta ad un round dal termine del baycurrent classic

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nipponico organizzato in coabitazione con il Japan Tour che fino alla scorsa stagione era conosciuto come Zozo Championship. A 18 buche dalla conclusione si preannuncia un duello statunitense. In vetta con lo score di -12 (201 colpi) troviamo infatti gli americani Max Greyserman e Xander Schauffele. Quest’ultimo raggiunge al comando il connazionale grazie ad un solido giro da -4. 🔗 Leggi su Oasport.it

