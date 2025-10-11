Ancora un ottimo giro quello portato in club house da Marco Penge, 27enne britannico, all’Open di Spagna, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 lunti per la Race to Dubai. L’inglese ha chiuso in -7 il moving day rimanendo in testa al leaderboard con un risultato complessivo sulle 54 buche di -16. Dietro di ben 4 colpi Joel Girrbach, fermo a -12 in 2a posizione in solitaria, e Daniel Brown insieme a Patrick Reed, bloccati sul -11 in t3. Chiudono la top 10 Tom McKibbin a -10 e un gruppetto di golfisti a -9 composto da Bernd Wiesberger, Alexander Levy, Ugo Coussaud, Thorbjorn Olesen e Grant Forrest. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Penge mantiene la leadership a 18 buche dalla fine in Spagna. Laporta cerca la top 20