Golf Penge mantiene la leadership a 18 buche dalla fine in Spagna Laporta cerca la top 20
Ancora un ottimo giro quello portato in club house da Marco Penge, 27enne britannico, all’Open di Spagna, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 lunti per la Race to Dubai. L’inglese ha chiuso in -7 il moving day rimanendo in testa al leaderboard con un risultato complessivo sulle 54 buche di -16. Dietro di ben 4 colpi Joel Girrbach, fermo a -12 in 2a posizione in solitaria, e Daniel Brown insieme a Patrick Reed, bloccati sul -11 in t3. Chiudono la top 10 Tom McKibbin a -10 e un gruppetto di golfisti a -9 composto da Bernd Wiesberger, Alexander Levy, Ugo Coussaud, Thorbjorn Olesen e Grant Forrest. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - penge
Golf, l’inglese Penge trionfa nel Danish Golf Championship. Quarto posto per un ottimo De Leo
Golf, Penge in testa in Spagna ma John Rahm risale la china
Golf, Penge mantiene la leadership a 18 buche dalla fine in Spagna. Laporta cerca la top 20 - Ancora un ottimo giro quello portato in club house da Marco Penge, 27enne britannico, all’Open di Spagna, torneo che mette in palio 3,25 milioni di ... Da oasport.it