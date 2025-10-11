Gol Yildiz, Kenan brilla in Nazionale: il racconto della rete segnata dall’attaccante della Juve con la Turchia. Un altro gol, un’altra perla da aggiungere alla sua collezione. Kenan Yildiz non smette di stupire e, dopo aver incantato con la maglia della Juventus, si prende la scena anche con la sua Turchia. Il giovane fantasista bianconero è andato a segno nella sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Bulgaria, siglando la rete del momentaneo 3-1. Il gol è arrivato al 51? minuto del secondo tempo ed è il frutto di un’azione di altissima qualità, che ha visto protagonisti i due talenti più puri del calcio turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Yildiz, Kenan brilla in Nazionale! Il 10 della Juve segna un grande gol in Bulgaria Turchia