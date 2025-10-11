Gol Pio Esposito la prima firma in Nazionale del talento dell’Inter è d’autore! Suo lo 0-3 in Estonia Italia

Inter News 24 Gol Pio Esposito, il nerazzurro segna il suo primo gol con la maglia Azzurra nel match contro l’Estonia: le ultime sulla sfida della squadra di Gattuso. La Nazionale italiana, allenata da Rino Gattuso, ha ottenuto una vittoria decisiva nella corsa per la qualificazione al Mondiale 2026, vincendo per 3-0 contro l’Estonia. Uno dei protagonisti della partita è stato Pio Esposito, che ha messo a segno il suo primo gol con la maglia azzurra. L’attaccante dell’ Inter ha finalizzato una bellissima azione, servito da Spinazzola, con un colpo di prima intenzione che ha infilato il portiere avversario, fissando il punteggio sul 0-3. 🔗 Leggi su Internews24.com

