La sciatrice bergamasca olimpionica a PyeongChang si racconta ad Aldo Grasso al Festival dello Sport: "Ho avuto 9 operazioni, il dolore mi ha sempre accompagnata. Lavoro sulla libertà interiore, mi fa sentire bene con me stessa. Cosa faccio quando non scio? Mi sto per laureare in Scienze Politiche". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Goggia: "Innamorata della mia vita. Ho superato i tre crociati con il senso del lavoro"

