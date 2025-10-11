Notizia fresca giunta in redazione: Serge Gnabry ha insistito nel dire che le dichiarazioni di essere nella forma migliore sono “un po’ esagerate” dopo aver segnato nella vittoria per 4-0 della Germania contro il Lussemburgo. Dopo essere stato coinvolto in un gol annullato in apertura quando il suo tiro ha colpito il braccio di Nick Woltemade, Gnabry ha messo il suo nome a referto nel secondo tempo mentre la Germania è salita facilmente in testa al Gruppo A di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il 30enne ha segnato due gol in tre partite di qualificazione per la Germania in questa stagione, dopo aver trovato la rete anche nella vittoria contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gnabry: ´La forma della mia vita´ è un po' esagerata