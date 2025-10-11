Gloria Bellicchi chi è la moglie di Giampaolo Morelli ex Miss Italia | Un colpo di fulmine indescrivibile

Gloria Bellicchi dopo il successo di Miss Italia nel 1998, all’età di 19 anni, inizia la carriera di modella e comincia a lavorare con un’agenzia di moda che la porta a viaggiare e girare sulle migliori passerelle italiane e straniere. Non solo moda in quanto Gloria ha continuato gli studi e si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano. Moda, scuola e cinema con la ragazza che ha debuttato nella serie Tv ‘In crociera’ nel 2010. Proprio a lavoro Gloria Bellicchi ha conosciuto Giampaolo Morelli e li è scoccata la classica scintilla, i due si sono conosciuti e in pochi mesi si sono sposati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

