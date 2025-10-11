Gloria Bellicchi chi è la moglie di Giampaolo Morelli ex Miss Italia | Un colpo di fulmine indescrivibile
Gloria Bellicchi dopo il successo di Miss Italia nel 1998, all’età di 19 anni, inizia la carriera di modella e comincia a lavorare con un’agenzia di moda che la porta a viaggiare e girare sulle migliori passerelle italiane e straniere. Non solo moda in quanto Gloria ha continuato gli studi e si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano. Moda, scuola e cinema con la ragazza che ha debuttato nella serie Tv ‘In crociera’ nel 2010. Proprio a lavoro Gloria Bellicchi ha conosciuto Giampaolo Morelli e li è scoccata la classica scintilla, i due si sono conosciuti e in pochi mesi si sono sposati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La Rivelazione di Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sul Disturbo Ereditario nei Loro Bambini
#Verissimo, ospiti oggi : la 'Iena' Roberta Rei, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, Virginia Mihajlovic. E ancora l’ex calciatore Andrea Carnevale, l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, da 'La forza di una donna', l’attrice Seray Ka - X Vai su X
Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi al Congresso nazionale AID raccontano il loro libro "Dislessico famigliare. Cronache (s)connesse di una famiglia straordinariamente normale" (Sperling & Kupfer, 2025) e indossano i grandi occhiali azzurri simbolo della no - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Gloria Bellicchi, moglie Giampaolo Morelli/ “I figli Gianmarco e Pier Maria hanno ereditato la Dsa” - Per l'ex Miss Italia questo si tratta del suo secondo matrimonio ... Riporta ilsussidiario.net
Giampaolo Morelli, vita privata: la moglie (bellissima) Gloria Bellicchi, le voci di crisi e la malattia - Dopo le voci di crisi, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi tornano insieme a Verissimo: tra amore ritrovato, famiglia e la battaglia condivisa contro la dislessia ... libero.it scrive