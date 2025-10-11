Gli umbri e la politica La diffidenza aumenta Uomini più appassionati

Gli umbri guardano la politica con sempre maggiore diffidenza, ma non si tirano indietro quando si tratta di difendere il proprio territorio o far sentire la propria voce. È questo il ritratto che emerge dallo studio Stat-Focus 2024 dell’Istat sulla partecipazione politica in Italia, che racconta un’Umbria più critica, ma ancora attenta e capace di mobilitarsi, anche fuori dalle urne. Nel 2024, secondo quanto riportato dall’indagine, appena il 58% dei cittadini umbri dichiara di informarsi regolarmente di politica, due punti sotto la media nazionale (60,5%). Il dato non sorprende: negli ultimi anni, complice la disillusione verso i partiti e la distanza dalle istituzioni, l’interesse diretto è calato, soprattutto tra i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli umbri e la politica. La diffidenza aumenta. Uomini più "appassionati"

