Gli studenti palestinesi arrivati in Italia

Internazionale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 39 gli studenti e i ricercatori arrivati in Italia dalla Striscia di Gaza il 1 ottobre con un corridoio universitario, ma altri 150 aspettano ancora di partire. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

