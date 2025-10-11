Gli over50 più irresistibili del mondo | accanto a Obama e Jagger anche lo chef Giorgio Locatelli

L’autorevole rivista Times li chiama SAS – Sexual Attention Seeker. Quelle persone, cioè, che, seppur involontariamente, attirano le attenzioni altri grazie a un fascino innato. L’identikit del SAS? Più di 50 anni, chioma fluente, camminata decisa, occhiali da sole indossati al momento giusto, un cagnolino fedele e un partner stabile da invidiare. Caratteristiche tutte presenti in Giorgio Locatelli, lo chef unico italiano che si è aggiudicato un posto nella classifica. Gli over50 più affascinanti del mondo. L’insolita classifica del Times, così spregiudicata da catturare l’attenzione dei media di tutto il mondo, si è ispirata a Nicole Kidman. 🔗 Leggi su Dilei.it

