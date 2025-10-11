Gli chiedono di Pio Esposito Ibrahimovic reagisce così

Pio Esposito o Francesco Camarda? Zlatan racconta del primo approccio che ha avuto con il gioiellino del Milan. Poi la domanda su Pio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli chiedono di Pio Esposito, Ibrahimovic reagisce così

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - L’esordio in Champions League di Francesco Pio Esposito nel match tra Inter e Ajax non è stato sicuramente ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Pio Esposito, sorpresa in diretta tv con il fratello Sebastiano: "È ora di fare gol..." - Serata da ricordare per Francesco Pio Esposito, lanciato dal primo minuto da Cristian Chivu in Ajax- Da corrieredellosport.it