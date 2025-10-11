Gli attivisti della Freedom Flotilla tornati in Italia | Buttati sul cemento ammanettati e bendati
"Quello che è accaduto a noi è infinitesimale rispetto a quello che accade a Gaza", ha detto uno degli attivisti italiani della Freedom Flotilla rientrato in Italia dopo essere stato espulso da Israele. Gli arrivi a Roma e Torino tra applausi e bandiere della Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti
Irruzione dell’Idf sulla Handala: arrestati gli attivisti della Freedom Flotilla
Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame
Dopo 36 ore senza alcuna notizia, siamo stati finalmente contattati dalla Farnesina. Elisabeth e molti altri attivisti della Freedom Flotilla, detenuti illegalmente in Israele, hanno firmato per il rientro immediato. Avremo più informazioni domani mattina riguardo all Vai su Facebook
GAZA. Assaltata la Freedom Flotilla 2, gli attivisti portati a Ashdod. A bordo della The Coscience c’erano 93 persone tra medici, giornalisti e attivisti. Altre decine di volontari sono sulle barche della Thousand Madleens To Gaza - X Vai su X
Tornano in Italia gli ultimi attivisti della Flotilla fermati da Israele. Tajani: "Grazie al personale diplomatico" - Sullo sfondo gli abusi nelle carceri israeliane denunciati dai 4 parlamentari rientrati negli scorsi giorni ... Riporta today.it
Flotilla: rientrati in Italia i parlamentari fermati, ancora incertezza per gli altri attivisti - Sollievo per essere tornati in Italia, ma anche rabbia per come sono stati trattati dagli israeliani, dai fucili spianati agli insulti ricevuti anche sul volo verso Fiumicino. Lo riporta rainews.it