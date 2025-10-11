Gli attivisti della Freedom Flotilla tornati in Italia | Buttati sul cemento ammanettati e bendati

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quello che è accaduto a noi è infinitesimale rispetto a quello che accade a Gaza", ha detto uno degli attivisti italiani della Freedom Flotilla rientrato in Italia dopo essere stato espulso da Israele. Gli arrivi a Roma e Torino tra applausi e bandiere della Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti

Irruzione dell’Idf sulla Handala: arrestati gli attivisti della Freedom Flotilla

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

attivisti freedom160flotilla tornati italiaTornano in Italia gli ultimi attivisti della Flotilla fermati da Israele. Tajani: "Grazie al personale diplomatico" - Sullo sfondo gli abusi nelle carceri israeliane denunciati dai 4 parlamentari rientrati negli scorsi giorni ... Riporta today.it

attivisti freedom160flotilla tornati italiaFlotilla: rientrati in Italia i parlamentari fermati, ancora incertezza per gli altri attivisti - Sollievo per essere tornati in Italia, ma anche rabbia per come sono stati trattati dagli israeliani, dai fucili spianati agli insulti ricevuti anche sul volo verso Fiumicino. Lo riporta rainews.it

