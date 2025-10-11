Gazzaniga (Bergamo) – Ritorno alla normalità. I 600 abitanti di Orezzo, frazione di Gazzaniga, in Valle Seriana, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. A un anno dagli eventi calamitosi che avevano provocato la frana del fondo stradale di un tornante (10 ottobre 2024), è stato riaperto il tratto di strada provinciale 41, chiuso a causa dello smottamento. Durante questi 12 mesi i residenti sono stati costretti a raggiungere la propria abitazione attraverso la stretta via Gromplano, una mulattiera di circa 500 metri a senso unico alternato con impianto semaforico. La riapertura consentirà anche il passaggio del Giro di Lombardia, in programma sabato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli abitanti di Orezzo possono abbandonare la mulattiera dopo un anno dalla frana