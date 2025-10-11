Gli 007 dei lupi anche in città | Così sapremo quanti sono Predatore morto | era veleno
Presto sapremo quanti sono, dove sono, quanti cuccioli fanno, cosa mangiano. Gli 007 dei lupi – i ricercatori di Unife – martedì firmeranno un accordo con il Comune. Il patto tra Ateneo, associazioni e Amministrazione per mappare la popolazione in città e mettere in luce comportamenti e presenze nelle frazioni. Grazie al piano si potranno decidere quali politiche adottare nei confronti del predatore che ha fatto capolino, a Campotto, ormai alcuni anni fa e che ha colonizzato tutta la provincia, da Comacchio a Cento, da Bondeno a Ferrara. A far parte della task force Mattia Lanzoni, ricercatore Unife, il professor Stefano Grignolio, il dottor Mattia Corsato, 28 anni, laureato in scienze biologiche a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gli 007 dei lupi: “Branchi in aumento”. E c’è chi fa la tesi - Ferrara, 31 marzo 2025 – Se la prende comoda il lupo di pianura – del resto caccia fino a tardi – e allora non c’è bisogno di alzarsi all’alba per seguirne le tracce. Da msn.com