Inter News 24 Le ultime. Il mercato dell'Inter non si ferma mai e, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, il club nerazzurro sta monitorando con attenzione i campionati europei alla ricerca dei migliori talenti. L'ultima novità arriva dalla Russia e porta il nome di Kirill Glebov, centrocampista classe 2005, che si sta affermando come una delle principali stelle emergenti del calcio russo. Attualmente titolare inamovibile nel CSKA Mosca, sotto la guida dell'allenatore Fabio Celestini, Glebov ha impressionato per la sua qualità in mezzo al campo, ma anche per una sorprendente propensione al gol.

© Internews24.com - Glebov Inter, nerazzurri stregati dalla stellina del CSKA Mosca: pronta la sfida ai top club europei per aggiudicarselo!