Giustizia Amoroso | processo mediatico è una barbarie

Firenze, 11 ott. (askanews) – "Il processo mediatico è una barbarie e viola in concreto il principio di non colpevolezza". Lo ha detto Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, intervistato alla festa del Foglio a Firenze. "E' un appello" quello contro il processo mediatico che "possiamo fare oggi, a una festa dell'ottimismo (così si chiama la festa del Foglio, ndr), tutti insieme", ha aggiunto Amoroso. Parlando poi della riforma con la separazione delle carriere, il presidente della Consulta ha detto che "la distinzione tra l'attività del pm e quella del giudice si vede innanzitutto nel processo, soprattutto penale, il passaggio importante si è avuto nel nuovo processo e lì c'è stata una frizione tra Corte Costituzionale e Parlamento" che "si risolse con il nuovo articolo 111".