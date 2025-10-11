Giuristi italiani a Tajani | via libera ai due reporter di Gaza

Un appello attraversa le aule universitarie italiane e arriva sulla scrivania del ministro degli Esteri Antonio Tajani: trentadue docenti chiedono di consentire l’ingresso a Fatena Mohanna e Alhassan Selmi, premiati con le Colombe d’oro per la pace, attese a Roma sabato 18 ottobre insieme alla collega Aya Ashour. Un appello che chiede ascolto Arriva da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

