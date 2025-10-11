Giugliano travolto 3-0 Catania troppo forte
Tempo di lettura: 3 minuti Al De Cristofaro, il Catania di Domenico Toscano ha conquistato la vittoria per 0-3, confermando solidità difensiva e incisività offensiva. I gol di Lunetta, Forte e la zampata finale di Jiménez hanno deciso l’incontro; il Giugliano, pur generoso, non è mai riuscito a trovare continuità e ha pagato gli errori in costruzione. Giugliano-Catania, la sintesi del match La partita si è sbloccata quasi subito: al 4? Lunetta ha inventato un gol da applausi con un destro potente dal limite che si è infilato all’incrocio, lasciando immobile Russo; quella rete è stata il suo sesto centro in campionato, consacrandolo come punto di riferimento dell’attacco rossazzurro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
giugliano - travolto
