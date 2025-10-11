Giro Lombardia 2025 | Pogacar entra nella storia e firma la quinta vittoria consecutiva
Il campione del Mondo, Tadej Pogacar, scrive un’altra pagina di storia del ciclismo vincendo il Giro Lombardia 2025 per la quinta volta consecutiva in carriera. Lo sloveno chiude così una stagione da dominatore che lo fa visto trionfare nelle grandi classiche, al Tour de France, Mondiale ed Europeo. GIRO LOMBARDIA 2025: QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO PER POGACAR Tredici corridori hanno provato a prendere il largo nelle prime fasi della corsa: Gail Glivar, Thibaut Guernalec, Pello Bilbao, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langelotti, Quinn Simmons, Walter Calzoni, Louis Vaerveke, Asbjorn Hellemose, Micheal Matthews, Bjiorn Koerdt, Mattia Bais, Bart Lemmen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
