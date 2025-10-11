Giro Lombardia 2025 | Pogacar entra nella storia e firma la quinta vittoria consecutiva

Sport.periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del Mondo, Tadej Pogacar, scrive un’altra pagina di storia del ciclismo vincendo il Giro Lombardia 2025 per la quinta volta consecutiva in carriera. Lo sloveno chiude così una stagione da dominatore che lo fa visto trionfare nelle grandi classiche, al Tour de France, Mondiale ed Europeo. GIRO LOMBARDIA 2025: QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO PER POGACAR Tredici corridori hanno provato a prendere il largo nelle prime fasi della corsa: Gail Glivar, Thibaut Guernalec, Pello Bilbao, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langelotti, Quinn Simmons, Walter Calzoni, Louis Vaerveke, Asbjorn Hellemose, Micheal Matthews, Bjiorn Koerdt, Mattia Bais, Bart Lemmen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

giro lombardia 2025 pogacar entra nella storia e firma la quinta vittoria consecutiva

© Sport.periodicodaily.com - Giro Lombardia 2025: Pogacar entra nella storia e firma la quinta vittoria consecutiva

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

giro lombardia 2025 pogacarPogacar nella storia, vince il quinto Giro di Lombardia consecutivo - Il corridore sloveno del Team Uae Emirates ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di ... Come scrive lapresse.it

giro lombardia 2025 pogacarLeggendario Pogacar! Quinta vittoria al Giro di Lombardia come Fausto Coppi - Lo sloveno trionfa a Bergamo dopo un'azione solitaria partita a 36 chilometri dall'arrivo. Si legge su leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Pogacar