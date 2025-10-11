Giro di Lombardia Pogacar campione per la quinta volta di fila Secondo Evenepoel la festa di Bergamo - Foto e video
LA GARA. Grande festa a Bergamo per il Giro di Lombardia nella giornata di sabato 11 ottobre. La città blindata, la gioia della nostra provincia. Pogacar sul podio, per la quinta volta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Ciclismo, infinito Pogacar: quinto Giro di Lombardia consecutivo Tadej #Pogacar continua a riscrivere la storia del ciclismo, vincendo per la quinta volta il Giro di #Lombardia. Nessun altro corridore vi era mai riuscito prima.
Nessuno lo ferma più. E ora ha scritto il suo nome nella storia, accanto a quello di Fausto Coppi. Tadej Pogacer ha vinto la 119edizione del Giro di Lombardia, l'ultima grande Classica della stagione. Dopo essersi laureato per la seconda volta campione del m
Ordine d'arrivo Giro di Lombardia 2025: Pogacar come Coppi, dominatore totale. Evenepoel si arrende - Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025, conquistando la classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva ed eguagliando così lo ...
Albo d'oro Giro di Lombardia 2025: Pogacar eguaglia Coppi, di Nibali l'ultimo successo italiano - Tadej Pogacar ha firmato l'antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell'ultima Classica Monumento ...