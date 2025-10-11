Giro di Lombardia il passaggio dei ciclisti in via Paoli a Como

Oggi si disputa la "classica delle foglie morte" giunta alla 119esima edizione: partenza da Como e arrivo a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giro di lombardia il passaggio dei ciclisti in via paoli a como

Diretta Giro di Lombardia 2025/ Streaming video Rai 2: Pogacar per la storia (oggi sabato 11 ottobre)

LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km

