Giro di Lombardia 2025 Pogacar dopo il trionfo | Stagione senza rimpianti

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 11 ottobre 2025 - Un trionfo annunciato, nei tempi, nei modi e soprattutto nel protagonista assoluto: Tadej Pogacar vince a modo suo, dominando, il Giro di Lombardia 2025, inanellando una striscia di 5 successi di fila nell'ultima Classica Monumento della stagione che non ha eguali nella storia del ciclismo.   Le dichiarazioni di Pogacar.   Si chiude così, nel migliore dei modi, un 2025 da incorniciare per lo sloveno, seppur nei numeri leggermente in sordina rispetto a un 2024 da record e da ben 25 vittorie. Stavolta sono 'solo' 20 gli urrà di Pogacar, che come sempre li spalma in maniera capillare nell'arco del calendario: dalla tappa 3 dell' UAE Tour 2025, datata 19 febbraio, fino al Giro di Lombardia 2025 dell' 11 ottobre, un giorno da scolpire nella storia personale del corridore della UAE Team Emirates-XRG (che sale a 93 vittorie stagionali, cifra sempre più da record) ma anche dell'intero ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

giro di lombardia 2025 pogacar dopo il trionfo stagione senza rimpianti

© Sport.quotidiano.net - Giro di Lombardia 2025, Pogacar dopo il trionfo: "Stagione senza rimpianti"

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

giro lombardia 2025 pogacarPogacar nella storia, vince il quinto Giro di Lombardia consecutivo - Il corridore sloveno del Team Uae Emirates ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di ... msn.com scrive

giro lombardia 2025 pogacarGiro di Lombardia 2025, Pogacar dopo il trionfo: "Stagione senza rimpianti" - Lo sloveno chiude a 20 vittorie la sua annata e lo fa entrando nella storia della Classica delle Foglie Morte: "Merito anche della squadra" ... Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Pogacar