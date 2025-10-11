Giro di Lombardia 2025 Pogacar dopo il trionfo | Stagione senza rimpianti
Bergamo, 11 ottobre 2025 - Un trionfo annunciato, nei tempi, nei modi e soprattutto nel protagonista assoluto: Tadej Pogacar vince a modo suo, dominando, il Giro di Lombardia 2025, inanellando una striscia di 5 successi di fila nell'ultima Classica Monumento della stagione che non ha eguali nella storia del ciclismo. Le dichiarazioni di Pogacar. Si chiude così, nel migliore dei modi, un 2025 da incorniciare per lo sloveno, seppur nei numeri leggermente in sordina rispetto a un 2024 da record e da ben 25 vittorie. Stavolta sono 'solo' 20 gli urrà di Pogacar, che come sempre li spalma in maniera capillare nell'arco del calendario: dalla tappa 3 dell' UAE Tour 2025, datata 19 febbraio, fino al Giro di Lombardia 2025 dell' 11 ottobre, un giorno da scolpire nella storia personale del corridore della UAE Team Emirates-XRG (che sale a 93 vittorie stagionali, cifra sempre più da record) ma anche dell'intero ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
