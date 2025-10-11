Giro di Lombardia 2025 | più puntale delle tasse arriva la scala reale di Tadej

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto per il quinto anno consecutivo il Giro di Lombardia. Alla piazza d’onore, staccato di 1’48”, si è classificato il fiammingo Remco Evenepoel, al suo ultimo giorno in maglia Soudal Quick Step, precedendo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), giunto terzo a 3’14”. Degna di menzione la quarta moneta, a 3’49” dal vincitore, del grande protagonista di giornata, lo statunitense Quinn Simmons (Lidl Trek). Pur scontata nell’esito, l’edizione 119 delle corsa delle foglie morte è stata palpitante per buona parte dei suoi 241 chilometri. 🔗 Leggi su Tpi.it

