Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto per il quinto anno consecutivo il Giro di Lombardia. Alla piazza d’onore, staccato di 1’48”, si è classificato il fiammingo Remco Evenepoel, al suo ultimo giorno in maglia Soudal Quick Step, precedendo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), giunto terzo a 3’14”. Degna di menzione la quarta moneta, a 3’49” dal vincitore, del grande protagonista di giornata, lo statunitense Quinn Simmons (Lidl Trek). Pur scontata nell’esito, l’edizione 119 delle corsa delle foglie morte è stata palpitante per buona parte dei suoi 241 chilometri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro di Lombardia 2025: più puntale delle tasse, arriva la scala reale di Tadej