Giro di Lombardia 2025 percorso e orari | favoriti e dove vederlo in TV
"Il Giro di Lombardia 2025 scatterà sabato 11 ottobre da Como e si concluderà a Bergamo: Pogacar favorito per la quinta vittoria consecutiva. Percorso, altimetria, orari e diretta TV della Classica delle Foglie Morte.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
DOMANI TORNA “IL LOMBARDIA” — LA CLASSICA DELLE FOGLIE MORTE Sabato 11 ottobre, Como sarà il cuore pulsante della 119ª edizione del Giro di Lombardia, l’ultima Monumento della stagione ciclistica mondiale. Partenza ufficiale: Piazz - facebook.com Vai su Facebook
Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi #SkySport - X Vai su X
Giro di Lombardia 2025, percorso e orari: favoriti e dove vederlo in TV - 400 metri di dislivello Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport, Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+, DAZN, Prime Video Dove ... Da fanpage.it
Giro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. sport.sky.it scrive