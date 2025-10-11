La stagione si appresta a concludersi, oggi l’ultimo grande appuntamento del 2025: spazio al Giro di Lombardia, giunto alla sua edizione numero 119, è la quinta Monumento dell’anno. Sarà spettacolo assicurato: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 238 sono i chilometri da percorrere. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Lombardia 2025 oggi: orari, percorso, tv. Pogacar-Evenepoel, la sfida finale!