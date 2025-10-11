Domani alle 9 nella Sala Archi, Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli nell’ambito degli eventi per i 170 anni della nascita del poeta Giovanni Pascoli, l’ Accademia Pascoliana ripropone anche quest’anno il tradizionale Convegno Internazionale di Studi di ottobre, in concomitanza con i festeggiamenti per San Crispino, patrono della città. L’edizione 2025 sarà dedicata al tema " Pascoli e le figure femminili tra vita e letteratura ", con l’obiettivo di far emergere aspetti nuovi o poco esplorati del rapporto tra il Poeta e la femminilità: dalle presenze centrali nella sua biografia, alle declinazioni simboliche e creative all’interno dell’immaginario poetico e letterario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Pascoli e le donne tra vita e letteratura