Giovanni Pascoli e le donne tra vita e letteratura
Domani alle 9 nella Sala Archi, Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli nell’ambito degli eventi per i 170 anni della nascita del poeta Giovanni Pascoli, l’ Accademia Pascoliana ripropone anche quest’anno il tradizionale Convegno Internazionale di Studi di ottobre, in concomitanza con i festeggiamenti per San Crispino, patrono della città. L’edizione 2025 sarà dedicata al tema " Pascoli e le figure femminili tra vita e letteratura ", con l’obiettivo di far emergere aspetti nuovi o poco esplorati del rapporto tra il Poeta e la femminilità: dalle presenze centrali nella sua biografia, alle declinazioni simboliche e creative all’interno dell’immaginario poetico e letterario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giovanni - pascoli
Girato in buona parte a Villa Torlonia, il film 'Zvanì' dedicato a Giovanni Pascoli sbarca a Venezia
A Villa Torlonia l'omaggio a Giovanni Pascoli con una serata di poesia e musica, tra gli ospiti la banda 'Amici della musica'
Zvanì, su Rai 1 il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Dopo l'incontro con il regista Giuseppe Piccioni, l'Orione continua l'immersione nelle poesie di Pascoli attraverso i ricordi della sua vita in ZVANÌ - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Italia | 2025) di Giuseppe Piccioni • VENERDì 10/10 • 19:00 • SABATO - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Pascoli narratore dell’avvenire. Poesia, cronaca in versi dell’attualità - X Vai su X
La voce (1902) di Pascoli, la poesia che ispira il film “Zvanì” sulla forza dell’amore materno - Dai versi al film: "La voce” la poesia di Giovanni Pascoli rivive nel film “Zvanì”, raccontando come l’amore materno si fa sentire malgrado la morte. Da libreriamo.it
Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: il film sul poeta - Il film diretto da Giuseppe Piccioni, ci consegna un Pascoli vicino a noi, molto più famigliare dei ricordi di scuola ... Da panorama.it