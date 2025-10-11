Giovanni Gallina Udc | Nel bilancio 34 milioni a favore dei disabili nessun bambino deve rimanere indietro

Palermotoday.it | 11 ott 2025

"Nel bilancio 34 milioni a favore dei disabili, nessun bambino deve rimanere indietro". Così il presidente Cittadinanzattiva Giovanni Gallina: “Vogliamo certezza sui servizi igienico personale e Asacom nelle scuole. Sono figure che la legge regionale ha previsto oramai da 20 anni e che adesso la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

