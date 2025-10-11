Giovani pianisti jazz in gara | a Milano la finale del Premio Lelio Luttazzi 2025

Torna a Milano la finale del Premio Lelio Luttazzi: venerdì 31 ottobre, l’auditorium del CPM Music Institute ospita la finale della sesta edizione del Premio Lelio Luttazzi, concorso nazionale dedicato ai giovani autori pianisti jazz dai 16 ai 30 anni. Un appuntamento che rende omaggio al grande musicista e showman triestino, tra le figure più poliedriche della cultura italiana. Una gara tra creatività e memoria: le regole del Premio Lelio Luttazzi 2025. Venerdì 31 ottobre 2025, torna sotto i riflettori il talento dei giovani autori jazz italiani con la finale nazionale del Premio Lelio Luttazzi, in programma presso l’auditorium del CPM Music Institute (Centro Professione Musica, via Reguzzoni 15, Milano). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

