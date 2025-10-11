Giovani iperconnessi arriva la prima domenica ‘detox’ voluta dalla Regione
Offline per un giorno lasciando, invece, spazio a laboratori, incontri, giochi, flash mob. Domenica 12 ottobre in Emilia-Romagna sarà la prima domenica detox (così una volta al mese, fino a maggio 2026), l’iniziativa nata dal confronto con i professionisti e le famiglie agli Stati generali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: giovani - iperconnessi
Ottobre 2025 - lezioni di prova per le classi della Scuola di Teatro e Circo Contemporaneo di Manicomics Teatro a PIACENZA e PROVINCIA Percorsi per Bambini, Giovani e Adulti. Percorsi di approfondimento Avanzati e Officina Teatrale. Per informazioni e is Vai su Facebook
>ANSA-BOX/Inps,faro su giovani, arriva una guida sul welfare - I servizi dell'Inps ai quali possono essere interessati i giovani sono raccolti per la prima volta in un unico spazio digitale in modo da rendere più semplice l'accesso e interpretare le loro esigenze ... Riporta ansa.it