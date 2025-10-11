Giovani iperconnessi arriva la prima domenica ‘detox’ voluta dalla Regione

Modenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offline per un giorno lasciando, invece, spazio a laboratori, incontri, giochi, flash mob. Domenica 12 ottobre in Emilia-Romagna sarà la prima domenica detox (così una volta al mese, fino a maggio 2026), l’iniziativa nata dal confronto con i professionisti e le famiglie agli Stati generali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - iperconnessi

