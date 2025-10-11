Giovane con 48 dosi di cocaina ai palazzi Arlecchino | arrestato

Latinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli straordinari della polizia in via Guido Rossa e viale P. L. Nervi a Latina, con la collaborazione della Guardia di Finanza. La polizia, nel corso dei controlli, è incappata in un 22enne che alla vista degli agenti è fuggito. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato bloccato e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - dosi

Sorpreso con dosi di cocaina nella presa d'aria dell'auto: giovane nei guai

Sorpreso a spacciare in via Montalbo, arrestato un giovane con 50 dosi di crack e coca

In sella a una bici elettrica con 14 dosi di cocaina prova a fuggire, giovane arrestato

giovane 48 dosi cocainaIn fuga con 48 dosi di cocaina: la corsa finisce in manette per un giovane a Latina - Continuano le operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte dalla Questura di Latina, intensificate nelle aree più sensibili della città ... Come scrive latinapress.it

giovane 48 dosi cocainaScoperto il «delivery» della droga a Taranto: 19enne arrestato in scooter con cocaina pronta alla consegna - I Falchi della Squadra Mobile sorprendono un giovane mentre consegna dosi di cocaina a domicilio: nel borsello trovati 21 involucri, un coltellino e 60 euro in contanti ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane 48 Dosi Cocaina