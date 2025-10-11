Giorno di Verdi Cala il sipario sulla donazione
Il 10 ottobre 1813 nasceva Giuseppe Verdi a Le Roncole di Busseto, ieri, 10 ottobre 2025 sono scaduti i termini per la risoluzione del contratto di donazione al Comune della collezione verdiana di Goffredo Gori. Dodici anni fa, il mondo celebrava l’anniversario dei 200 anni della nascita del grande compositore e simbolo del Risorgimento italiano. In quei giorni di duecento anni fa le truppe napoleoniche si scontravano nel ducato di Parma e furono sconfitte dai cosacchi della coalizione. Giuseppe fu salvato dalla madre celata nel campanile della pieve. I rintocchi delle campane furono forse i primi suoni che rimasero impressi nei ricordi inconsci del piccolo Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Peppino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
