Giornate Fai d’autunno 2025 | un viaggio nel cuore dell’Italia più autentica anche nel Brindisino

FASANOSAN PIETRO VERNOTICO - Torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'autunno anche nel Brindisino, giunte alla 14esima edizione e promosse dal Fondo per l'ambiente italiano Ets. Un grande evento di partecipazione collettiva, occasione di scoperta, conoscenza e sostegno al patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'Autunno 2025 a Como e provincia: elenco dei luoghi aperti, con orari e prezzi - Anche a Como e provincia sono previste molte aperture straordinarie: due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura, con la possibilità di visitare palazzi, ... Lo riporta mentelocale.it

Chiese, palazzi e giardini: è la meraviglia delle Giornate Fai d'Autunno - a Ponte di Legno narrazione naturalistica nella Valle delle Messi, la storia e il dietro le quinte dello sci, la chiesetta dei Morti e la parrocchiale di Zoanno, la chiesa di Sant'Apollonio di ... Riporta bresciatoday.it