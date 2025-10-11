giornate fai 2025 un weekend autunnale dedicato alla cultura

Si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 ottobre le Giornate FAI 2025. Saranno oltre 700 i monumenti aperti al pubblico, ma non per la solita visita turistica. Infatti, apriranno le porte luoghi solitamente non visitabili, lontano dai soliti giri turistici. Si tratta della quattordicesima edizione delle Giornate autunnali, che coinvolgono oltre 350 città di tutta Italia. Giornate FAI 2025, dove muoversi questo autunno?. Come indicato sul sito, si tratta di “Una festa diffusa. Organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari, conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

